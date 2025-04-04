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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 08:00 |
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь

4 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

04 апреля 2025, 08:00 |
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь
УПЛ

4 апреля в 15:30 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» из Петрова будет принимать киевскую «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Обслуживать матч будет главный судья Александр Омельченко из Донецкой области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, доступный на видеосервисе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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