Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь
4 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины
4 апреля в 15:30 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Ингулец» из Петрова будет принимать киевскую «Оболонь».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».
Обслуживать матч будет главный судья Александр Омельченко из Донецкой области.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, доступный на видеосервисе MEGOGO.
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