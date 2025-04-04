4 апреля в 15:30 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» из Петрова будет принимать киевскую «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Обслуживать матч будет главный судья Александр Омельченко из Донецкой области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Оболонь

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, доступный на видеосервисе MEGOGO.

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