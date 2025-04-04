Стало известно, где будут показаны матчи женской сборной Украины
Сине-желтая команда сыграет два матча Лиги наций против Чехии
Стали известны телевизионный и YouTube каналы, которые будут транслировать все матчи женской сборной Украины в 2025 году.
Поединки покажут телеканал «MEGOGO Спорт», вещающий в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях, «MEGOGO Футбол Первый» и официальный YouTube-канал УАФ. Также трансляция будет доступна на MEGOGO в разделе «Спорт».
В ближайшие встречи команда Владимира Пятенко проведет в Лиге наций 2025 среди женщин против Чехии 4 и 8 апреля. На обоих матчах будут работать комментаторы MEGOGO Вадим Шевякин и Павел Посохов.
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