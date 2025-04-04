Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где будут показаны матчи женской сборной Украины
Лига наций
04 апреля 2025, 01:46 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:51
5
0

Стало известно, где будут показаны матчи женской сборной Украины

Сине-желтая команда сыграет два матча Лиги наций против Чехии

04 апреля 2025, 01:46 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:51
5
0
Стало известно, где будут показаны матчи женской сборной Украины
УАФ

Стали известны телевизионный и YouTube каналы, которые будут транслировать все матчи женской сборной Украины в 2025 году.

Поединки покажут телеканал «MEGOGO Спорт», вещающий в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях, «MEGOGO Футбол Первый» и официальный YouTube-канал УАФ. Также трансляция будет доступна на MEGOGO в разделе «Спорт».

В ближайшие встречи команда Владимира Пятенко проведет в Лиге наций 2025 среди женщин против Чехии 4 и 8 апреля. На обоих матчах будут работать комментаторы MEGOGO Вадим Шевякин и Павел Посохов.

По теме:
ПЯТЕНКО: «Надо быть готовыми к активности сборной Чехии на флангах»
Украина (ж) – Чехия (ж). Текстовая трансляция матча
ATP Challenger Tour объявил о глобальном расширении турнирных трансляций
женская сборная Украины по футболу Украина - Чехия женская сборная Чехии по футболу Лига наций по футболу среди женщин телевидение MEGOGO Украинская ассоциация футбола Владимир Пятенко телетрансляции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал сына легендарного бразильца
Футбол | 04 апреля 2025, 04:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал сына легендарного бразильца
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал сына легендарного бразильца

Ромариньо присоединился к клубу ЮКСА из Тарасовки

Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03 апреля 2025, 17:08 4
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка

Клуб рассматривает варианты из четырех стадионов

У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера
Футбол | 03.04.2025, 21:34
У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера
У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Футбол | 03.04.2025, 14:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Футбол | 03.04.2025, 11:47
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 61
Футбол
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 24
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 12
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 51
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем