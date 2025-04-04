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WTA
04 апреля 2025, 04:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:45
29
0

Теннисистка, потерявшая сознание во время матча, возобновит тренировки

Франческа Джонс написала о своем самочувствии

04 апреля 2025, 04:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:45
29
0
Теннисистка, потерявшая сознание во время матча, возобновит тренировки
Instagram. Франческа Джонс

24-летняя британская теннисистка Франческа Джонс, недавно потерявшая сознание во время матча против аргентинки Хулии Риеры на турнире WTA 250 в Боготе, написала пост в Instagram.

«После победы на турнире в Бразилии в воскресенье, наша дорога заняла более 24 часов, с минимальным временем на отдых и восстановление после насыщенной недели. Богота известна своей высотой над уровнем моря, и организму нужно несколько дней, чтобы адаптироваться.

К сожалению, мы прибыли в понедельник днем и не смогли потренироваться из-за дождя. Это означало, что кроме легкой разминки перед матчем, мое первое полноценное воздействие на ограниченный уровень кислорода при высокой интенсивности произошло уже во время матча. После нескольких дней отдыха я продолжу тренировки», – объяснила свое состояние Джонс.

Франческа Джонс родилась с эктродактилией – генетическим пороком развития конечностей, в результате чего у нее только 8 пальцев на руках и 7 – на ногах. Она также начала жизнь с перепончатыми пальцами и меньшим количеством зубов, чем у большинства людей.

Несмотря на все прогнозы врачей, девушка не только стала профессиональной теннисисткой, но и достигла определенных успехов. На счету Франчески 8 титулов на турнирах ITF, она занимает 129-ю строчку в рейтинге WTA.

С 9 лет Джонс занималась в теннисной академии в Барселоне, выпускником которой является Рафаэль Надаль.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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