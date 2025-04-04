Названо условие, при котором Астон Вилла оставит Рэшфорда

27-летний английский форвард «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд своей игрой удовлетворяет руководство и тренерский штаб команды.

Клуб уже рассматривает возможность подписать игрока со следующего сезона, ведь сейчас он выступает на правах аренды.

Однако, по информации издания Football Insider, форвард должен согласиться на существенное уменьшение зарплаты.

Сейчас Рэшфорд получает 1,4 миллиона фунтов в месяц, что является непосильным для «Астон Виллы».

Известно, что «Манчестер Юнайтед» согласился продать игрока за 40 миллионов фунтов, и теперь осталось согласовать личный контракт форварда.

Маркус Рэшфорд сыграл за «Астон Виллу» 11 матчей и забил 3 мяча.