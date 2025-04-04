Футболист, который был «лучше Роналду», рассказал почему у него не вышло

«Если ты думаешь, что я хорош, подожди, пока не увидишь Фабиу Паима».

Это заявление сделал Криштиану Роналду в 2003-м году, когда тот, будучи худым подростком, впервые пришел в «Манчестер Юнайтед». Это было высказывание, которое вызвало интерес и оказало давление на молодолго футболиста «Спортинга» Фабиу Паима, который был «лучше Криштиану Роналду». И что же случилось?

Вырастая в Эшториле, талантливый Паим казался обреченным на успех. В возрасте 14 лет скауты из «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Реала» регулярно присутствовали на играх с его участием. В интервью на YouTube-канале «Fly Skuad TV» в прошлом месяце Паим рассказал, почему его пребывание в «Челси» завершилось так резко, объяснив, что он поехал в Португалию, несмотря на запрет клуба, что он теперь признает как «глупое» решение.

Пайм продолжил карьеру в катарском клубе «Аль-Харитият», а также в чемпионате первой лиги Люксембурга – за «Унион 05», а затем играл за другие команды низших лиг, прежде чем завершить карьеру в 2021 году после короткого периода в Польше.

Бывший вингер рассказал о своем пути в долгом интервью The Sun в 2023 году.

«Я был действительно особенным. Я должен быть скромным, но это правда», — сказал он. «К сожалению, в те времена не было Instagram или Facebook, ничего не записывалось, как сейчас, но я твердо и честно верю, что до сих пор не было никого, кто бы имел такую же технику, как я».

«Криштиану, несмотря на все свои усилия и труд, достиг того уровня, которого он заслуживает. Но когда я играл, если бы я приложил те же усилия и преданность, я бы был лучше его. Если говорить о технике, я был лучше. Я был маленьким Роналдиньо. Но, как мы видим, техника не всегда приводит нас туда, куда мы хотим».

«Но да, в то время я был лучше Криштиану. Я считаю, что он должен отдать мне один из своих «Золотых мячей!»».

В общей сложности Паим играл в семи разных странах, включая Китай, Анголу, Мальту, Литву, но несколько факторов, в том числе его поведение вне поля, сыграли свою роль в его падении.

«К сожалению, я родился с талантом», — добавил он. «Поскольку я зарабатывал много денег, у меня было иллюзорное чувство, что мне не нужно прикладывать усилия. Невозможно для человека, как я, стать миллионером».

«Я сожалею о некоторых своих выборах. Сейчас я в другом возрасте, и могу смотреть на ситуацию по-другому. Талант был, но у меня не было правильного настроя. Моя голова была занята женщинами и вечеринками, всем, кроме футбола».

«Я сыграл несколько матчей, но мое тело не было в лучшей форме и не отвечало на то, что от меня требовали, потому что, если бы я мог, я бы играл в «Барселоне» или «Реале»».

Агент Жорже Мендеш устроил ему переход в «Челси», где многие считали, что он войдет в основной состав.

Но после того, как Паим сыграл только несколько матчей за резервную команду, он покинул лондонцев. Что же пошло не так в «Челси»? И почему он не стал обладателем «Золотого мяча»? В 2019 году Паим был арестован за хранение кокаина. Он провел год в тюрьме, в камере, которая находилась рядом с тренировочной базой национальной сборной Португалии.

В результате он наблюдал, как его бывшие товарищи по команде, включая Криштиану Роналду, тренировались каждый день для отбора на Евро-2020.

«Я был там по какой-то причине и никогда не думал: «Ах, Криштиану там. Я тоже должен быть там», — сказал он. «Тюрьма была действительно тяжелой и сложной для меня и моей семьи. Но это было полезно для меня».

«Я научился, что то, что дается легко, не всегда хорошо для тебя. И я не мог больше жить той жизнью, поэтому мне нужно работать и иметь достоинство».

«Моя жизнь стала спокойнее. Я уверен, что еще сделаю несколько ошибок, потому что я человек. Тюрьма не была местом для такого парня, как я. Я не хочу, чтобы кто-то жалел меня. Это был мой выбор, моя ошибка. Но мне нужна была поддержка и утешение, которые может дать только семья. Семья — это самое важное».