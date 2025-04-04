ФОТО. Дочь легендарного футболиста показала фигуру. Она – топ
Холли Ширер – одна из самых красивых дочерей футболистов
Холли Ширер, дочь легендарного экс-нападающего Алана Ширера, привлекла внимание своими соблазнительными кадрами.
Модель бренда «PrettyLittleThing», которая также пробует себя в музыке и активно ведет соцсети, поделилась серией ярких фото в Instagram, подчеркнув свою фигуру. Публикация вызвала много восторженных комментариев.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Холли состоит в отношениях с регбистом Джо Марчантом, который в прошлом году сделал ей предложение во время поездки в Париж.
Пара сейчас отдыхает на Мальорке.
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