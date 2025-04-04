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04 апреля 2025, 01:42 |
88
0

ФОТО. Дочь легендарного футболиста показала фигуру. Она – топ

Холли Ширер – одна из самых красивых дочерей футболистов

04 апреля 2025, 01:42 |
88
0
ФОТО. Дочь легендарного футболиста показала фигуру. Она – топ
Instagram. Холли Ширер

Холли Ширер, дочь легендарного экс-нападающего Алана Ширера, привлекла внимание своими соблазнительными кадрами.

Модель бренда «PrettyLittleThing», которая также пробует себя в музыке и активно ведет соцсети, поделилась серией ярких фото в Instagram, подчеркнув свою фигуру. Публикация вызвала много восторженных комментариев.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Холли состоит в отношениях с регбистом Джо Марчантом, который в прошлом году сделал ей предложение во время поездки в Париж.

Пара сейчас отдыхает на Мальорке.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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