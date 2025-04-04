СВИТОЛИНА: «Имела честь присоединиться к особому событию»

Украинская теннисистка Элина Свитолина и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетили мероприятие по случаю второй годовщины создания 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».

Участникам события был показан документальный фильм «Движение началось» о бойцах бригады, а также состоялся благотворительный аукцион, посвященный сбору средств на нужды подразделения. Главный лот аукциона – теннисный мастер-класс и обед с первой ракеткой Украины.

Элина Свитолина поддерживает «Хартию» еще с 2022 года, когда подразделение еще носило статус добровольческого батальона.

«Имела честь присоединиться к особому событию – второй годовщине создания 13-й бригады НГУ «Хартия». История этой бригады – это история настоящего украинского духа: от добровольческого подразделения до мощной силы, которая ежедневно защищает нашу страну, наши жизни, наше будущее.

«Хартия» – это про силу, преданность, братство. Для меня большая честь быть вашим другом с первых дней.

На событии был представлен фильм «Движение началось» — хотя на самом деле это не фильм. Это – жизнь. Жизнь наших воинов. Самое ценное, что у них есть. И именно эту жизнь они отдают ради нас», – написала Элина в Instagram.