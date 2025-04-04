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04 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 04 апреля 2025, 01:42
394
1

ФОТО. Ванда Нара показала свои формы. Откровенные кадры

Ванда Нара продолжает привлекать внимание

04 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 04 апреля 2025, 01:42
394
1
ФОТО. Ванда Нара показала свои формы. Откровенные кадры
Instagram. Ванда Нара

Ванда Нара, бывшая жена и агент форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, продолжает удивлять своих подписчиков откровенными фотографиями.

Модель и блогер публикует горячие снимки, которые привлекают внимание более 17 миллионов фанатов.

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Недавно она опубликовала серию полуобнажённых фотографий, позируя в чёрном белье и подчёркивая свои формы.

Напоминаем, что в прошлом году Ванда развелась с Икарди после 10 лет брака и воспитывает двух дочерей от него и трёх сыновей от предыдущего мужа.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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PUMA
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