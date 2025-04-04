Первое фото Холанда после травмы. Он в Испании

Звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был замечен без защитного ботинка, но всё ещё использующий костыль, пытаясь восстановиться после травмы лодыжки.

Норвежский суперзвезда был замечен в Марбелье с девушкой Изабель Йохансен и их маленьким сыном, который родился в конце прошлого года.

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Напомним, что у Эрлинга есть собственная вилла в Марбелье.

Бывший игрок «Боруссии» Дортмунд выглядел комфортно и был одет в футболку и носки Nike, шорты и бейсболку Supreme.

Топ-бомбардир «Сити» использовал один костыль в правой руке, передвигаясь, и не требовал дополнительной поддержки для своей лодыжки.