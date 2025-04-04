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04 апреля 2025, 00:07 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:10
368
0

ФОТО. Беллингем отписался от своей экс-любовницы. Роману конец

Джуд Беллингем уже с другой...

04 апреля 2025, 00:07 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:10
368
0
ФОТО. Беллингем отписался от своей экс-любовницы. Роману конец
Instagram. Лаура Селия Вальк

Звезда «Реал Мадрид» Джуд Беллингем отписался от инфлюенсерки Лауры Селии Вальк, которая также отписалась от игрока.

Напоминаем, что ранее утверждалось, что нидерландская модель была возлюбленной английского футболиста на протяжении большей части прошлого года. Это утверждение было опровергнуто медиа «Game Set & Match», несмотря на сообщения в СМИ Великобритании и Испании.

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В декабре прошлого года она публично прояснила свой статус на сессии вопросов и ответов в Instagram-сторис, заявив, что она «незамужем», окончательно развеяв вирусный слух.

С тех пор, как Джуд начал отношения с моделью Эшлин Кастро, он деактивировал свой аккаунт на знаменитом приложении для знакомств Raya, пытаясь доказать, что его новые отношения — это серьезно, и этот последний шаг, похоже, является дальнейшим подтверждением этого.

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фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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