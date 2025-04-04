ФОТО. Беллингем отписался от своей экс-любовницы. Роману конец

Звезда «Реал Мадрид» Джуд Беллингем отписался от инфлюенсерки Лауры Селии Вальк, которая также отписалась от игрока.

Напоминаем, что ранее утверждалось, что нидерландская модель была возлюбленной английского футболиста на протяжении большей части прошлого года. Это утверждение было опровергнуто медиа «Game Set & Match», несмотря на сообщения в СМИ Великобритании и Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В декабре прошлого года она публично прояснила свой статус на сессии вопросов и ответов в Instagram-сторис, заявив, что она «незамужем», окончательно развеяв вирусный слух.

С тех пор, как Джуд начал отношения с моделью Эшлин Кастро, он деактивировал свой аккаунт на знаменитом приложении для знакомств Raya, пытаясь доказать, что его новые отношения — это серьезно, и этот последний шаг, похоже, является дальнейшим подтверждением этого.