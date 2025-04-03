Англия03 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:50
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ВИДЕО. Энцо Фернандес вывел Челси вперед в матче против Тоттенхэма
Челси принимает Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.
03 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:50
112
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3 апреля в 22:00 в Лондоне проходит матч 30-го тура АПЛ.
Челси принимает Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.
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Синие находятся на шестом месте с 49 очками. Шпоры набрали 34 балла и занимают 14-ю позицию.
На 50-й минуте Энцо Фернандес вывел Челси вперед в матче (1:0)
ГОЛ! 1:0. Энцо Фернандес, 50 мин
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