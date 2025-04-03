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Англия
03 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:50
112
0

ВИДЕО. Энцо Фернандес вывел Челси вперед в матче против Тоттенхэма

Челси принимает Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.

03 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:50
112
0
ВИДЕО. Энцо Фернандес вывел Челси вперед в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля в 22:00 в Лондоне проходит матч 30-го тура АПЛ.

Челси принимает Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.

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Синие находятся на шестом месте с 49 очками. Шпоры набрали 34 балла и занимают 14-ю позицию.

На 50-й минуте Энцо Фернандес вывел Челси вперед в матче (1:0)

ГОЛ! 1:0. Энцо Фернандес, 50 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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