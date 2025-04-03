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03 апреля 2025, 23:44 |
267
0

ФОТО. Охраннику Месси запретили выбегать на поле. Он не сможет защитить Лео

Яссин Чеуко просит отменить запрет

03 апреля 2025, 23:44 |
267
0
ФОТО. Охраннику Месси запретили выбегать на поле. Он не сможет защитить Лео
Instagram. Яссин Чеуко и Лионель Месси

Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, выразил недовольство после того, как ему сказали, что он больше не может защищать нападающего сборной Аргентины с поля во время матчей «Интер Майами».

Чеуко стал широко известен после того, как в социальных сетях появились видео, на которых он внимательно следит за толпой, чтобы предотвратить вторжение зрителей на поле и защитить восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

«Меня больше не пускают на поле», — сказал телохранитель в интервью каналу House of Highlights.

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«Я был в Европе семь лет, работал на Лиге 1 и Лиге чемпионов, и всего шесть человек вторглись на поле.

Я приехал в США, и за 20 месяцев 16 человек уже сделали это. Здесь большая проблема. Я не являюсь проблемой. Позвольте мне помочь Месси».

Представитель «Интер Майами» сообщил ESPN, что это было решение клуба, а не MLS, не позволять Чеуко находиться на поле. Однако он продолжает быть сотрудником клуба и частью службы безопасности.

MLS заявила во вторник, что её протоколы безопасности команд не изменились, и что у нескольких команд есть назначенные охранники, которые расположены рядом с тренерскими скамейками на поле.

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фото Лионель Месси Интер Майами lifestyle Major League Soccer (MLS) Яссин Чеуко
Максим Лапченко Источник: ESPN
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