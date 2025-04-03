ФОТО. Охраннику Месси запретили выбегать на поле. Он не сможет защитить Лео

Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, выразил недовольство после того, как ему сказали, что он больше не может защищать нападающего сборной Аргентины с поля во время матчей «Интер Майами».

Чеуко стал широко известен после того, как в социальных сетях появились видео, на которых он внимательно следит за толпой, чтобы предотвратить вторжение зрителей на поле и защитить восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

«Меня больше не пускают на поле», — сказал телохранитель в интервью каналу House of Highlights.

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«Я был в Европе семь лет, работал на Лиге 1 и Лиге чемпионов, и всего шесть человек вторглись на поле.

Я приехал в США, и за 20 месяцев 16 человек уже сделали это. Здесь большая проблема. Я не являюсь проблемой. Позвольте мне помочь Месси».

Представитель «Интер Майами» сообщил ESPN, что это было решение клуба, а не MLS, не позволять Чеуко находиться на поле. Однако он продолжает быть сотрудником клуба и частью службы безопасности.

MLS заявила во вторник, что её протоколы безопасности команд не изменились, и что у нескольких команд есть назначенные охранники, которые расположены рядом с тренерскими скамейками на поле.