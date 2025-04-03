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03 апреля 2025, 23:23 |
795
0

ФОТО. Экс-футболист МЮ может сесть в тюрьму на 2 года. Вердикт – скоро

Брандон Уильямс рассказал про свою нынешнюю жизнь

03 апреля 2025, 23:23 |
795
0
ФОТО. Экс-футболист МЮ может сесть в тюрьму на 2 года. Вердикт – скоро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брандон Уильямс

Мама Брандона Уильямса надеется, что её сын сможет преодолеть свои трудности и восстановить футбольную карьеру. –

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может получить до двух лет тюрьмы за аварию на скорости 99 миль в час, при этом на видео было зафиксировано, как он едет с воздушным шариком во рту, вероятно, вдыхая запрещенные вещества.

На слушаниях в суде Честера 14 марта Уильямс признал себя виновным в опасном вождении. Его приговор будет вынесен 9 мая, почти год спустя после того, как его контракт с «Юнайтед» истёк. Уильямс вырос в сложном районе Харпурхей в Манчестере, а его мама, Лиза Вуд, управляет кафе «Snack Attack» на местном рынке.

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54-летняя Лиза Вуд не захотела обсуждать ситуацию сына, отметив, что она «надеется, что он вернётся в футбол». Она наблюдала за процессом из зрительской галереи, когда Уильямс признал себя виновным в опасном вождении. Защита заявила, что в деле есть аспект психического здоровья, и что футболист «потерял карьеру и отношения».

Один из соседей семьи рассказал, что часто видит Уильямса с мамой и считает его «хорошим парнем, с ног до головы простым». Он добавил: «Все знают его как парня, который играл за «Юнайтед». Я надеюсь, что он скоро вернётся в футбол».

В интервью на канале «More Than A Match» Уильямс рассказал, как его жизнь «резко изменилась», добавив, что люди не понимают, как быстро всё изменилось.

Уильямс столкнулся и с трудными моментами. Он поделился, что было сложно разбираться в том, кто является настоящими друзьями и родственниками. Повседневные вещи, такие как походы по магазинам или семейные ужины, стали проблемой. Он вспомнил, как однажды в магазине его спросили: «Что ты здесь делаешь?» и как ему стало трудно совмещать личную жизнь и публичное внимание.

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фото скандал тюрьма lifestyle Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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