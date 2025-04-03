ФОТО. Килиан Мбаппе встретился с Усэйном Болтом. Есть причина
Взаимное уважение между Мбаппе и Болтом
Килиан Мбаппе и Усэйн Болт посетили мероприятие «Hublot» в Женеве вместе с генеральным директором бренда Жюльеном Торнаром.
Оба спортсмена, амбассадоры «Hublot», разделяют страсть к скорости.
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Болт отметил достижения Мбаппе, сказав: «Здорово видеть, как Килиан расширяет границы в своём спорте».
«Особенный вечер с семьёй «Hublot», празднуя 20-летие «Big Bang»! Честь быть частью этого пути!», – а это уже слова нападающего «Реала».
Мероприятие было посвящено 20-летию часов «Big Bang», а встреча подчеркнула взаимное уважение двух легенд спорта.
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