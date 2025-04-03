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03 апреля 2025, 22:20 |
523
0

ФОТО. Килиан Мбаппе встретился с Усэйном Болтом. Есть причина

Взаимное уважение между Мбаппе и Болтом

03 апреля 2025, 22:20 |
523
0
ФОТО. Килиан Мбаппе встретился с Усэйном Болтом. Есть причина
Instagram. Усэйн Болт и Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе и Усэйн Болт посетили мероприятие «Hublot» в Женеве вместе с генеральным директором бренда Жюльеном Торнаром.

Оба спортсмена, амбассадоры «Hublot», разделяют страсть к скорости.

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Болт отметил достижения Мбаппе, сказав: «Здорово видеть, как Килиан расширяет границы в своём спорте».

«Особенный вечер с семьёй «Hublot», празднуя 20-летие «Big Bang»! Честь быть частью этого пути!», – а это уже слова нападающего «Реала».

Мероприятие было посвящено 20-летию часов «Big Bang», а встреча подчеркнула взаимное уважение двух легенд спорта.

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фото Килиан Мбаппе Усэйн Болт Реал Мадрид lifestyle бизнес
Максим Лапченко Источник: Instagram
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