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03 апреля 2025, 21:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:09
1784
0

ФОТО. Футбольную журналистку облапали в аэропорте. Трогали за грудь

Дилетта Леотта рассказала про обыск в аэропорту

03 апреля 2025, 21:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:09
1784
0
ФОТО. Футбольную журналистку облапали в аэропорте. Трогали за грудь
Instagram. Дилетта Леотта

Спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась курьёзным случаем, который произошёл с ней в немецком аэропорту.

«Я собиралась вернуться в Италию, когда женщина-полицейский решила провести проверку. Сначала она сжала мою грудь, что было неприятно, а затем попросила поднять руки. Щекотка подмышек стала для меня настоящим испытанием», – рассказала Леотта.

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Журналистка призналась, что этот опыт оказался для неё травматичным, так как в детстве брат часто щекотал её.

«Это было настолько интенсивно, что я не выдержала», – добавила она.

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фото Дилетта Леотта lifestyle Лорис Кариус девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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