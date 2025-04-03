ФОТО. Футбольную журналистку облапали в аэропорте. Трогали за грудь
Дилетта Леотта рассказала про обыск в аэропорту
Спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась курьёзным случаем, который произошёл с ней в немецком аэропорту.
«Я собиралась вернуться в Италию, когда женщина-полицейский решила провести проверку. Сначала она сжала мою грудь, что было неприятно, а затем попросила поднять руки. Щекотка подмышек стала для меня настоящим испытанием», – рассказала Леотта.
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Журналистка призналась, что этот опыт оказался для неё травматичным, так как в детстве брат часто щекотал её.
«Это было настолько интенсивно, что я не выдержала», – добавила она.
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