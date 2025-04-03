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03 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:16
99
0

Уимблдон. Легендарный «Холм Энди Маррея» возле корта №1 ждет реконструкция

Холм для безбилетных болельщиков будет реконструирован

03 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:16
99
0
Уимблдон. Легендарный «Холм Энди Маррея» возле корта №1 ждет реконструкция
AP. Холм Маррея

Популярный среди теннисных болельщиков холм рядом с кортом №1 на Уимблдоне будет реконструирован к 150-летию турнира Большого шлема.

Травянистый склон является знаковой и желанной зоной для зрителей, где часто собираются тысячи безбилетных болельщиков, чтобы наблюдать за теннисными матчами на гигантском видеоэкране.

Всеанглийский клуб (All England Club) заявил о планах начать работы по улучшению легендарного места после турнира в следующем году. Новый холм должен быть готов принять гостей в 2027 году, когда Уимблдон отметит свое 150-летие. Консультации с местными жителями запланированы на следующей неделе, прежде чем будет подана заявка на планирование реконструкции.

Работы направлены на улучшение доступа для инвалидных колясок, обеспечение большего количества сидячих мест и улучшение видимости.

«Эти изменения позволят увеличить вместимость и на 20% увеличить количество гостей, пользующихся пространством», — говорится в сообщении клуба.

Сначала популярный район получил название «Холм Хенмана» – в честь Тима Хенмана, после того как британский теннисист четыре раза выходил в полуфинал турнира (1998-1999, 2001-2002). Впоследствии холм стали называть в честь Энди Маррея, когда он выиграл титулы в 2013 и 2016 годах.

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Уимблдон (теннис) Тим Хенман Энди Маррей
Вячеслав Кулаковский Источник: Associated Press
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