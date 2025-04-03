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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 20:41 |
875
2

Игрок, который полгода без клуба, рассказал, жалеет ли об уходе из Шахтера

29-летний Ростислав Русин пока не может найти достойное место продолжения карьеры

03 апреля 2025, 20:41 |
875
2
Игрок, который полгода без клуба, рассказал, жалеет ли об уходе из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Ростислав Русин рассказал о том, не жалеет ли о принятом решении покинуть «Металлист 1925», сравнив его с уходом из «Шахтера» более чем десятилетней давности.

«Жалею ли об уходе из «Металлиста 1925»? Нет. Я и «Шахтер» в свое время покинул, когда мне было 18 лет. Кто-то может подумать, что зря, но нет. Да, сейчас у меня ситуация непростая, у меня нет команды, а в футбол хочу играть, но уже как есть. Ни о каком своем решении не жалею», – заявил Русин.

В своей карьере Ростислав Русин успел поиграть за юношескую команду «Шахтера», «Спартак» Юрмала, «Рух» и «Металлист 1925».

С лета минувшего года футболист пребывает в статусе свободного агента.

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Ростислав Русин Металлист 1925 Шахтер Донецк свободный агент
Алексей Сливченко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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a.fedorenko1953
Скільки коштує такі де .............ні шляпкИ малювати?
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0
Boodya
Заголовок типу байт?😂
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