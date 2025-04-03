Игрок, который полгода без клуба, рассказал, жалеет ли об уходе из Шахтера

Украинский вингер Ростислав Русин рассказал о том, не жалеет ли о принятом решении покинуть «Металлист 1925», сравнив его с уходом из «Шахтера» более чем десятилетней давности.

«Жалею ли об уходе из «Металлиста 1925»? Нет. Я и «Шахтер» в свое время покинул, когда мне было 18 лет. Кто-то может подумать, что зря, но нет. Да, сейчас у меня ситуация непростая, у меня нет команды, а в футбол хочу играть, но уже как есть. Ни о каком своем решении не жалею», – заявил Русин.

В своей карьере Ростислав Русин успел поиграть за юношескую команду «Шахтера», «Спартак» Юрмала, «Рух» и «Металлист 1925».

С лета минувшего года футболист пребывает в статусе свободного агента.