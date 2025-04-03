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  4. Кевин из Шахтера рассказал, из-за чего имел проблемы со сном в Украине
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 20:11 |
506
0

Кевин из Шахтера рассказал, из-за чего имел проблемы со сном в Украине

Бразилец поделился тем, как переживает войну

03 апреля 2025, 20:11 |
506
0
Кевин из Шахтера рассказал, из-за чего имел проблемы со сном в Украине
shakhtar.com. Кевин

22-летний бразильский вингер «Шахтера» Кевин рассказал о том, как ему и его соотечественникам удалось свыкнуться с реалиями военного времени в Украине.

«Я думал о многом, я даже не мог спать. Это было из-за того, что я боялся. Украинцы к этому привыкли. Мы, иностранцы, были в шоке».

«Каждый раз, когда звучит сирена, игру приходится останавливать, и мы идем в бункер. Помню однажды я был голоден, долгое время ничего не ел, поэтому прямо во время матча, в раздевалке, я ел пасту с курицей и пил воду», – сказал Кевин.

Напомним, Кевин выступает за «Шахтер» с января 2024 года. С тех пор он сыграл 42 матча за «горняков», отличившись 8 голами и 7 ассистами.

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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