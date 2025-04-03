Кевин из Шахтера рассказал, из-за чего имел проблемы со сном в Украине

22-летний бразильский вингер «Шахтера» Кевин рассказал о том, как ему и его соотечественникам удалось свыкнуться с реалиями военного времени в Украине.

«Я думал о многом, я даже не мог спать. Это было из-за того, что я боялся. Украинцы к этому привыкли. Мы, иностранцы, были в шоке».

«Каждый раз, когда звучит сирена, игру приходится останавливать, и мы идем в бункер. Помню однажды я был голоден, долгое время ничего не ел, поэтому прямо во время матча, в раздевалке, я ел пасту с курицей и пил воду», – сказал Кевин.

Напомним, Кевин выступает за «Шахтер» с января 2024 года. С тех пор он сыграл 42 матча за «горняков», отличившись 8 голами и 7 ассистами.