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Испания
03 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:20
1888
2

Угроза для Лунина и Куртуа. Анчелотти похвалил вратаря Реала

Тренеру нравится прогресс Франа Гонсалеса

03 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:20
1888
2
Угроза для Лунина и Куртуа. Анчелотти похвалил вратаря Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

По информации Marca, наставник Реала Карло Анчелотти видит большую перспективу в 19-летнем вратаре Фране Гонсалесе, который в сезоне делит обязанности между кипером юношеской команды и резервистом для Тибо Куртуа и Андрея Лунина в первой команде.

Фран сумел впечатлить Анелотти еще минувшим летом во время турне по США, где мадридская команда сыграла ряда контрольных матчей.

Сообщается, что тренер поделился со своим штабом мнением, мол, Гонсалес напоминает ему юного Джанлуиджи Буффона, с которым работал в Парме, когда будущая легенда итальянского футбола только начинал карьеру.

Скорее всего, оценить игру вратаря удастся в ближайшем матче Ла Лиги – Гонсалес получит шанс из-за травм Тибо Куртуа и Андрея Лунина.

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Реал Мадрид Фран Гонсалес Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига Карло Анчелотти Джанлуиджи Буффон
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
Загроза для Куртуа!?🤣🤣🤣🤣
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Wlad West
Как-то пох.
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