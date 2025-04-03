Алена Остапенко – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
3 апреля стартовали матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
В 20:20 на корт Althea Gibson выйдут Алена Остапенко (Латвия, WTA 25) и Даниэль Коллинз (США, WTA 22).
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Остапенко.
Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Айлой Томлянович.
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