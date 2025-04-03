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  4. Алена Остапенко – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2025, 20:15 |
325
0

Алена Остапенко – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

03 апреля 2025, 20:15 |
325
0
Алена Остапенко – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинз

3 апреля стартовали матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 20:20 на корт Althea Gibson выйдут Алена Остапенко (Латвия, WTA 25) и Даниэль Коллинз (США, WTA 22).

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Остапенко.

Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Айлой Томлянович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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