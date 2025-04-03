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ATP
03 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:15
32
0

ATP Challenger Tour объявил о глобальном расширении турнирных трансляций

Tennis Channel будет транслировать турниры серии челленджер

03 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:15
32
0
ATP Challenger Tour объявил о глобальном расширении турнирных трансляций
tennis.com

ATP Challenger Tour объявили о глобальном расширении вещания благодаря партнерству с каналом Tennis Channel.

У Ассоциации большие планы на 2025 год по созданию условий для более доступного просмотра теннисных турниров серии челленджер по всему миру.

Масштабное расширение глобальной трансляции включает в себя 35 турниров Challenger Showcase в 20-ти странах на пяти континентах.

Tennis Channel будет транслировать эти турниры в Австрии, Франции, Германии, Индии, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. В это знаковое партнерство также включены оригинальные функции, учебные занятия и экспертный анализ от вещательной сети.

Где смотреть ATP Challenger Tour в 2025 году:

  • Чехия, Словакия – ArenaSport
  • Франция – Tennis Channel
  • Германия, Австрия, Швейцария – Tennis Channel
  • Индия – Tennis Channel
  • Италия – SuperTennis
  • Италия, Новая Зеландия – DAZN
  • Япония – U NEXT
  • Латинская Америка (избранные события) – ESPN/Disney+
  • Литва – Sport1
  • Нидерланды – Tennis Channel
  • Исландия – BB Tennis
  • Испания – Tennis Channel
  • Великобритания – Tennis Channel
  • США – Tennis Channel
  • Другие страны – ChallengerTV

Все топовые теннисисты когда-то начинали свой путь в челленджере.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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