ATP Challenger Tour объявил о глобальном расширении турнирных трансляций

ATP Challenger Tour объявили о глобальном расширении вещания благодаря партнерству с каналом Tennis Channel.

У Ассоциации большие планы на 2025 год по созданию условий для более доступного просмотра теннисных турниров серии челленджер по всему миру.

Масштабное расширение глобальной трансляции включает в себя 35 турниров Challenger Showcase в 20-ти странах на пяти континентах.

Tennis Channel будет транслировать эти турниры в Австрии, Франции, Германии, Индии, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. В это знаковое партнерство также включены оригинальные функции, учебные занятия и экспертный анализ от вещательной сети.

Где смотреть ATP Challenger Tour в 2025 году:

Чехия, Словакия – ArenaSport

Франция – Tennis Channel

Германия, Австрия, Швейцария – Tennis Channel

Индия – Tennis Channel

Италия – SuperTennis

Италия, Новая Зеландия – DAZN

Япония – U NEXT

Латинская Америка (избранные события) – ESPN/Disney+

Литва – Sport1

Нидерланды – Tennis Channel

Исландия – BB Tennis

Испания – Tennis Channel

Великобритания – Tennis Channel

США – Tennis Channel

Другие страны – ChallengerTV

Все топовые теннисисты когда-то начинали свой путь в челленджере.