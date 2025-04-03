ATP Challenger Tour объявил о глобальном расширении турнирных трансляций
Tennis Channel будет транслировать турниры серии челленджер
ATP Challenger Tour объявили о глобальном расширении вещания благодаря партнерству с каналом Tennis Channel.
У Ассоциации большие планы на 2025 год по созданию условий для более доступного просмотра теннисных турниров серии челленджер по всему миру.
Масштабное расширение глобальной трансляции включает в себя 35 турниров Challenger Showcase в 20-ти странах на пяти континентах.
Tennis Channel будет транслировать эти турниры в Австрии, Франции, Германии, Индии, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. В это знаковое партнерство также включены оригинальные функции, учебные занятия и экспертный анализ от вещательной сети.
Где смотреть ATP Challenger Tour в 2025 году:
- Чехия, Словакия – ArenaSport
- Франция – Tennis Channel
- Германия, Австрия, Швейцария – Tennis Channel
- Индия – Tennis Channel
- Италия – SuperTennis
- Италия, Новая Зеландия – DAZN
- Япония – U NEXT
- Латинская Америка (избранные события) – ESPN/Disney+
- Литва – Sport1
- Нидерланды – Tennis Channel
- Исландия – BB Tennis
- Испания – Tennis Channel
- Великобритания – Tennis Channel
- США – Tennis Channel
- Другие страны – ChallengerTV
Все топовые теннисисты когда-то начинали свой путь в челленджере.
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