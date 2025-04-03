Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии

По информации журналиста Виктора Вацко, в услугах наставника Александрии Руслана Ротаня заинтересован один из клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что у тренера сейчас нет ни одного официального предложения от команд УПЛ (ранее были слухи об интересе Шахтера), а также Александрия на этот момент не открыла переговоры о новом контракте.

Нет официальной информации о том, когда завершается контракт Ротаня с Александрией. В нынешнем сезоне Александрия идет на второй позиции УПЛ с отставанием от Динамо в четыре очка.

Ранее Ротань работал с молодежной и олимпийской сборными Украины, а также провел один матч во главе национальной команды.