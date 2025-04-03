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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:54
754
0

Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии

Шейхи якобы заинтересовались украинским специалистом

03 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:54
754
0
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
ФК Александрия. Руслан Ротань

По информации журналиста Виктора Вацко, в услугах наставника Александрии Руслана Ротаня заинтересован один из клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что у тренера сейчас нет ни одного официального предложения от команд УПЛ (ранее были слухи об интересе Шахтера), а также Александрия на этот момент не открыла переговоры о новом контракте.

Нет официальной информации о том, когда завершается контракт Ротаня с Александрией. В нынешнем сезоне Александрия идет на второй позиции УПЛ с отставанием от Динамо в четыре очка.

Ранее Ротань работал с молодежной и олимпийской сборными Украины, а также провел один матч во главе национальной команды.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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