Англия03 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:38
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Перед битвой с Реалом. Ключевой игрок Арсенала выбыл до конца сезона
Габриэл получил серьезное повреждение
03 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:38
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Арсенал сообщил о серьезной травме ноги основного центрального защитника Габриэла Магальяеса, который получил повреждение в матче АПЛ против Фулхэма.
Игрок после операции сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Арсеналу 8 и 16 апреля предстоят матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала.
Ранее до конца сезона выбыли хавбек Кай Хаверц и форвард Габриэл Жезус.
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