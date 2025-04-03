Перед битвой с Реалом. Ключевой игрок Арсенала выбыл до конца сезона

Арсенал сообщил о серьезной травме ноги основного центрального защитника Габриэла Магальяеса, который получил повреждение в матче АПЛ против Фулхэма.

Игрок после операции сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Арсеналу 8 и 16 апреля предстоят матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала.

Ранее до конца сезона выбыли хавбек Кай Хаверц и форвард Габриэл Жезус.