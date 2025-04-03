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Англия
03 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:38
818
0

Перед битвой с Реалом. Ключевой игрок Арсенала выбыл до конца сезона

Габриэл получил серьезное повреждение

03 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:38
818
0
Перед битвой с Реалом. Ключевой игрок Арсенала выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл

Арсенал сообщил о серьезной травме ноги основного центрального защитника Габриэла Магальяеса, который получил повреждение в матче АПЛ против Фулхэма.

Игрок после операции сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Арсеналу 8 и 16 апреля предстоят матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала.

Ранее до конца сезона выбыли хавбек Кай Хаверц и форвард Габриэл Жезус.

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Габриэл Магальяес Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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