Пушич назвал оценку игрокам Шахтера за матч Кубка Украины
Наставник дал команде 7 из 10
Наставник Шахтера Марино Пушич в интервью клубному СМИ дал оценку игре своей команды, которая в четвертьфинале Кубка Украины обыграла Александрию 1:0 в дополнительное время.
«Очень важная победа в сложном матче, где 60 минут был примерно равный футбол. Было приятно победить и видеть, как игроки празднуют в раздевалке».
«Оценка за матч? Я обычно не ставлю оценки, но тут я бы сказал, что это семь из десяти. Очень, очень хорошая семерка. Важно, чти мы не пропустили и не дали сопернику много шансов за 120 минут игры. Это достижение», – сказал Пушич.
В полуфинале команда сыграет против Полесья.
🧡 Маріно Пушич – про виїзну перемогу над «Олександрією» та вихід до півфіналу Кубка України 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 3, 2025
💬 «Наші хлопці, які вийшли на заміну, додали нової енергії» 💪#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/Edqo1kzm5F
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