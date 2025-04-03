Пушич назвал оценку игрокам Шахтера за матч Кубка Украины

Наставник Шахтера Марино Пушич в интервью клубному СМИ дал оценку игре своей команды, которая в четвертьфинале Кубка Украины обыграла Александрию 1:0 в дополнительное время.

«Очень важная победа в сложном матче, где 60 минут был примерно равный футбол. Было приятно победить и видеть, как игроки празднуют в раздевалке».

«Оценка за матч? Я обычно не ставлю оценки, но тут я бы сказал, что это семь из десяти. Очень, очень хорошая семерка. Важно, чти мы не пропустили и не дали сопернику много шансов за 120 минут игры. Это достижение», – сказал Пушич.

В полуфинале команда сыграет против Полесья.