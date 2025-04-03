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  4. Пушич назвал оценку игрокам Шахтера за матч Кубка Украины
Кубок Украины
03 апреля 2025, 18:58 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:30
328
1

Пушич назвал оценку игрокам Шахтера за матч Кубка Украины

Наставник дал команде 7 из 10

03 апреля 2025, 18:58 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:30
328
1
Пушич назвал оценку игрокам Шахтера за матч Кубка Украины
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич в интервью клубному СМИ дал оценку игре своей команды, которая в четвертьфинале Кубка Украины обыграла Александрию 1:0 в дополнительное время.

«Очень важная победа в сложном матче, где 60 минут был примерно равный футбол. Было приятно победить и видеть, как игроки празднуют в раздевалке».

«Оценка за матч? Я обычно не ставлю оценки, но тут я бы сказал, что это семь из десяти. Очень, очень хорошая семерка. Важно, чти мы не пропустили и не дали сопернику много шансов за 120 минут игры. Это достижение», – сказал Пушич.

В полуфинале команда сыграет против Полесья.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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serhiy
 Росія погодилася надати озброєння та забезпечити підготовку спільних сил воєнних хунт Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо . Три східноафриканські держави підписали угоду про спільні дії щодо оборони.В усіх трьох в результаті заколотів до влади прийшли проросійські режими.ЛассінаТраоре гравець Шахтаря  з Буркіна Фасо. Інтересна тема. Хто він - біженець чи сєпар?!!
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