Довбик претендует на награду лучшего игрока итальянской Серии А
В марте украинский форвард забил три гола в четырех поединках
Итальянская Серия А опубликовала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата в марте.
За награду будет бороться форвард римской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик. В прошедшем месяце он провел четыре матча в элитном дивизионе и забил три гола. Все мячи оказались победными.
Конкурентами украинца стали пять игроков – Николо Барелла (Интер), Люка Да Кунья (Комо), Николо Фаджоли (Фиорентина), Риккардо Орсолини (Болонья) и Умар Соле (Удинезе). Голосование продлится до 6 апреля.
«Рома» набрала 52 балла в текущем сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Клаудио Раньери продолжают борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. 6 апреля римский клуб сыграет на домашнем стадионе против «Ювентуса».
Sei calciatori incredibili, ma vincerà soltanto uno. Chi scegli? 👑— Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2025
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