Матч Кубка Украины с Рухом стал юбилейным для хавбека Динамо

Кубковый поединок с «Рухом» (1:0) стал 200-м в клубной карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 132 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 198 матчей Николай провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».

На рубеж «200» Шапаренко вышел через 9 лет 362 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» в УПЛ (2:6).

К слову, юбилей в матче с «Рухом» отметил и Максим Дячук, который провел 50-й матч в карьере. 45 раз он выходил на поле в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.В 44-х играх Максим защищал цвета «Динамо», в 6 – «Александрии».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ