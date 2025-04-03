Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Кубка Украины с Рухом стал юбилейным для хавбека Динамо
Кубок Украины
03 апреля 2025, 12:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:31
174
0

Матч Кубка Украины с Рухом стал юбилейным для хавбека Динамо

Николай Шапаренко провел 200-й матч в клубной карьере

03 апреля 2025, 12:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:31
174
0
Матч Кубка Украины с Рухом стал юбилейным для хавбека Динамо
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Кубковый поединок с «Рухом» (1:0) стал 200-м в клубной карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 132 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 198 матчей Николай провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».

На рубеж «200» Шапаренко вышел через 9 лет 362 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» в УПЛ (2:6).

К слову, юбилей в матче с «Рухом» отметил и Максим Дячук, который провел 50-й матч в карьере. 45 раз он выходил на поле в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.В 44-х играх Максим защищал цвета «Динамо», в 6 – «Александрии».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
ШАБЛИЙ: «Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня»
В полуфинал Кубка Украины вышли три старожила и один новичок
Агент сообщил причину, из-за которой Бражко продлил контракт с Динамо
цифры и факты Николай Шапаренко Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Футбол | 03 апреля 2025, 11:47 7
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании

Андрей Лунин разочаровал тренерский штаб игрой в полуфинале

Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Футбол | 02 апреля 2025, 20:59 0
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира

Три команды УПЛ и один представитель Первой лиги

Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Футбол | 02.04.2025, 18:08
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Намек Забарному и Ко. Наставник Борнмута назвал главную проблему команды
Футбол | 03.04.2025, 13:07
Намек Забарному и Ко. Наставник Борнмута назвал главную проблему команды
Намек Забарному и Ко. Наставник Борнмута назвал главную проблему команды
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03.04.2025, 08:22
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 8
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 1
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 34
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем