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Кубок Украины
03 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:25
196
0

Руслан СТЕПАНЮК: «Не забили свои моменты. Полесье не было сильнее»

Капитан «волков» высказался о минимальном поражении в Кубке Украины

03 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:25
196
0
Руслан СТЕПАНЮК: «Не забили свои моменты. Полесье не было сильнее»
НК Верес. Руслан Степанюк

Капитан ровенского «Вереса» Руслан Степанюк поделился эмоциями после минимального поражения в матче против «Полесья» (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

– Не забили свои моменты и поплатились за это. Мы создали точно больше, чем на один гол. Но соперник на этот раз оказался сильнее. Они устояли и затем забили свой мяч. Поздравляю их с выходом в полуфинал.

«Полесье» не было сильнее. Но судьбу матча решил один гол.

Схватка на поле? Это эмоции. Дима Годя сфолил. Александр Назаренко – разозлился и толкнул его. Команды выбежали на поле защищать своих футболистов, потому что все были на эмоциях. Такое бывает.

Хочу отметить безумную поддержку трибун. Низкий поклон за это всем болельщикам. Прошу поддерживать нас так и дальше, а мы будем стараться прогрессировать и радовать фанатов хорошим футболом, – сказал Степанюк.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

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Руслан Степанюк Полесье Житомир Верес Ровно Кубок Украины по футболу Верес - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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