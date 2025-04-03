Александр НАЗАРЕНКО: «В полуфинале Кубка хотим играть дома»
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Полузащитник «Полесья» полузащитник «Полисся» Александр Назаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с какой командой он бы хотел сыграть в полуфинале Кубка Украины по футболу:
«Кого бы нам сегодня не выбрал в соперники жребий, со всеми будет интересно.
Грандов - «Динамо», «Шахтер» представлять не надо, а перволиговая «Буковина» не скрывает своих амбициозных планов повыситься в классе. Единственное пожелание, чтобы в полуфинале «Полесье» было в роли хозяина.
Что касается вчерашнего четвертьфинального поединка с «Вересом», то у обеих команд были возможности склонить чаши весов в свою сторону. В овертайме мы своим шансом воспользовались и пробились дальше».
Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины начнется 3 апреля в 14.00.
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