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Кубок Украины
03 апреля 2025, 12:04 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:05
494
0

Александр НАЗАРЕНКО: «В полуфинале Кубка хотим играть дома»

Игрок житомирян – о кубковых баталиях.

03 апреля 2025, 12:04 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:05
494
0
Александр НАЗАРЕНКО: «В полуфинале Кубка хотим играть дома»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник «Полесья» полузащитник «Полисся» Александр Назаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с какой командой он бы хотел сыграть в полуфинале Кубка Украины по футболу:

«Кого бы нам сегодня не выбрал в соперники жребий, со всеми будет интересно.

Грандов - «Динамо», «Шахтер» представлять не надо, а перволиговая «Буковина» не скрывает своих амбициозных планов повыситься в классе. Единственное пожелание, чтобы в полуфинале «Полесье» было в роли хозяина.

Что касается вчерашнего четвертьфинального поединка с «Вересом», то у обеих команд были возможности склонить чаши весов в свою сторону. В овертайме мы своим шансом воспользовались и пробились дальше».

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины начнется 3 апреля в 14.00.

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Александр Назаренко (футболист) инсайд Полесье Житомир Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Буковина Черновцы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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