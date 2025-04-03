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  4. Ривер Плейт достиг феномельной отметки в Кубке Либертадорес
Аргентина
03 апреля 2025, 11:34 |
102
0

Ривер Плейт достиг феномельной отметки в Кубке Либертадорес

Команда из Буэнос-Айреса отметилась своей юбилейной победой в Перу

03 апреля 2025, 11:34 |
102
0
Ривер Плейт достиг феномельной отметки в Кубке Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Ривер Плейт

Аргентинский Ривер Плейт в матче против перуанского Университарио де Депортеса написал новую страницу в истории Кубка Либертадорес.

В выездном матче первого тура Ривер Плейт благодаря голу чилийца Пауло Диас минимально победил хозяев. Эта победа стала юбилейной, 200-й для клуба из Буэнос-Айреса. Ривер Плейт стал первой командой в истории турнира, достигшим отметки в 200 побед.

Ближайшими преследователями аргентинцев являются две уругвайские команды Насьональ (181) и Пеньяроль (174), которые свои матчи первого тура синхронно проиграли.

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Ривер Плейт статистика Кубок Либертадорес
Олег Вахоцкий Источник: El Grafico
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