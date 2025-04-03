Ривер Плейт достиг феномельной отметки в Кубке Либертадорес

Аргентинский Ривер Плейт в матче против перуанского Университарио де Депортеса написал новую страницу в истории Кубка Либертадорес.

В выездном матче первого тура Ривер Плейт благодаря голу чилийца Пауло Диас минимально победил хозяев. Эта победа стала юбилейной, 200-й для клуба из Буэнос-Айреса. Ривер Плейт стал первой командой в истории турнира, достигшим отметки в 200 побед.

Ближайшими преследователями аргентинцев являются две уругвайские команды Насьональ (181) и Пеньяроль (174), которые свои матчи первого тура синхронно проиграли.