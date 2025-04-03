Ривер Плейт достиг феномельной отметки в Кубке Либертадорес
Команда из Буэнос-Айреса отметилась своей юбилейной победой в Перу
Аргентинский Ривер Плейт в матче против перуанского Университарио де Депортеса написал новую страницу в истории Кубка Либертадорес.
В выездном матче первого тура Ривер Плейт благодаря голу чилийца Пауло Диас минимально победил хозяев. Эта победа стала юбилейной, 200-й для клуба из Буэнос-Айреса. Ривер Плейт стал первой командой в истории турнира, достигшим отметки в 200 побед.
Ближайшими преследователями аргентинцев являются две уругвайские команды Насьональ (181) и Пеньяроль (174), которые свои матчи первого тура синхронно проиграли.
🔝 Más victorias en la historia de la Libertadores— El Gráfico (@elgraficoweb) April 3, 2025
🇦🇷River Plate 200
🇺🇾Nacional 181
🇺🇾Peñarol 174
🇦🇷Boca Juniors 170
🇵🇾Olimpia 136
🇧🇷Palmeiras 136
🇵🇾Cerro Porteño 129
🇧🇷Gremio 112
🇧🇴Bolívar 106
🇧🇷Sao Paulo 104 pic.twitter.com/pppPPW0K3I
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