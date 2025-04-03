Роман ДИДЫК: «Нам нужно забить хотя бы 1 гол»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины:

«Мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме команда имела хорошие возможности, чтобы отличиться. Нам удалось перевернуть игру и остро атаковать, но, к сожалению, «Рух» не забил.

«Динамо» же забило после нашей потери мяча на чужой половине поля. Киевляне провели быструю атаку, а Александру Пихаленку удалось показать то, что он качественный игрок, завершить эпизод и открыть счет в матче.

Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Я убежден, что как только это произойдет, команда заиграет в свой привычный футбол и снова будет получать положительный результат».