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Кубок Украины
03 апреля 2025, 12:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:52
237
0

Роман ДИДЫК: «Нам нужно забить хотя бы 1 гол»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

03 апреля 2025, 12:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:52
237
0
Роман ДИДЫК: «Нам нужно забить хотя бы 1 гол»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины:

«Мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме команда имела хорошие возможности, чтобы отличиться. Нам удалось перевернуть игру и остро атаковать, но, к сожалению, «Рух» не забил.

«Динамо» же забило после нашей потери мяча на чужой половине поля. Киевляне провели быструю атаку, а Александру Пихаленку удалось показать то, что он качественный игрок, завершить эпизод и открыть счет в матче.

Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Я убежден, что как только это произойдет, команда заиграет в свой привычный футбол и снова будет получать положительный результат».

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Роман Дидык
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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