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  4. Испанский журналист кратко оценил игру украинского вратаря
Испания
03 апреля 2025, 10:54 |
925
0

Испанский журналист кратко оценил игру украинского вратаря

Нил Сола верит во Владислава Крапивцова

03 апреля 2025, 10:54 |
925
0
Испанский журналист кратко оценил игру украинского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Испанский футбольный журналист Нил Сола высказался об украинском вратаре каталонской «Жироны» Владиславе Крапивцове:

«Владислав Крапивцов – хороший вратарь. Мы в него верим».

Напомним, 19-летний Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» в декабре 2024 года, но до сих пор не дебютировал за команду в официальных матчах. Однако 2 апреля Владислав вышел в стартовом составе на игру полуфинала неофициального турнира Кубка Каталонии, где «Жирона» обыграла «Андорру» со счетом 3:2.

Ранее Владислав Крапивцов высказался о Викторе Цыганкове.

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Нил Сола Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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