Испанский журналист кратко оценил игру украинского вратаря

Испанский футбольный журналист Нил Сола высказался об украинском вратаре каталонской «Жироны» Владиславе Крапивцове:

«Владислав Крапивцов – хороший вратарь. Мы в него верим».

Напомним, 19-летний Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» в декабре 2024 года, но до сих пор не дебютировал за команду в официальных матчах. Однако 2 апреля Владислав вышел в стартовом составе на игру полуфинала неофициального турнира Кубка Каталонии, где «Жирона» обыграла «Андорру» со счетом 3:2.

Ранее Владислав Крапивцов высказался о Викторе Цыганкове.