Звезда Манчестер Сити: «25 лет назад умер мой младший брат»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился эмоциями от победы своей команды над «Лестером» (2:0) в 30 туре АПЛ, где он отличился забитым голом.

«Сегодня (2 апреля – ред.) 25 лет назад умер мой младший брат, поэтому этот день всегда тяжел для семьи. Но я был рад забить гол. Мои мама и папа были здесь (на стадионе – прим.). Мне нужно было забить, и отлично, что мы победили.

В этом сезоне я был не на высоте, как и в прошлом. Я не выходил в старте в матчах АПЛ с Рождества, но был рад, что забил сегодня», – заявил Грилиш.

Брат Джека Килан умер 2 апреля 2000 года в возрасте 9 месяцев из-за синдрома внезапной детской смерти.

Ранее Пеп Гвардиола похвалил Джека Грилиша за матч против «Лестера».