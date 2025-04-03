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  4. Звезда Манчестер Сити: «25 лет назад умер мой младший брат»
Англия
03 апреля 2025, 10:53 |
651
0

Звезда Манчестер Сити: «25 лет назад умер мой младший брат»

Джек Грилиш высказался о матче против «Лестера» в АПЛ

03 апреля 2025, 10:53 |
651
0
Звезда Манчестер Сити: «25 лет назад умер мой младший брат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился эмоциями от победы своей команды над «Лестером» (2:0) в 30 туре АПЛ, где он отличился забитым голом.

«Сегодня (2 апреля – ред.) 25 лет назад умер мой младший брат, поэтому этот день всегда тяжел для семьи. Но я был рад забить гол. Мои мама и папа были здесь (на стадионе – прим.). Мне нужно было забить, и отлично, что мы победили.

В этом сезоне я был не на высоте, как и в прошлом. Я не выходил в старте в матчах АПЛ с Рождества, но был рад, что забил сегодня», – заявил Грилиш.

Брат Джека Килан умер 2 апреля 2000 года в возрасте 9 месяцев из-за синдрома внезапной детской смерти.

Ранее Пеп Гвардиола похвалил Джека Грилиша за матч против «Лестера».

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Джек Грилиш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Лестер Манчестер Сити - Лестер
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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