Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера очень важно выиграть Кубок Украины»
Защитник «Шахтера» высказался об игре против «Александрии»
Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины.
– Валерий, с победой! Как расцениваешь эту победу в четвертьфинале Кубка Украины над Александрией с точки зрения принципиальности?
– Принципиально было победить, потому что мы здесь долго не могли выиграть именно в чемпионате. Полагаю, это была принципиальная для нас игра и очень важная победа.
– Чего не хватило «Шахтеру», чтобы забить в основное время?
– Наверное, больше агрессии в третьей фазе, большее доминирование, к которому мы стремимся, и следует учитывать сопротивление соперника – это хорошая команда, которая дает каждому бой и играет с «Шахтером», с «Динамо» на равных.
– Думали перед игрой, что в ней будет дополнительное время?
– Ну, конечно, это Кубок Украины, и каждая ошибка стоит очень дорого, поэтому, наверное, боялись команды этого в основное время, 90–95 минут, но знали, что еще дополнительный. Понимали, что так возможно и готовились к этому тоже.
– Какие лично у тебя есть выводы после этого противостояния?
– Всех с победой поздравляю, а вывод один – мы идем дальше, в 1/2 финала. Это наша цель, наша задача, и мы будем делать все, чтобы еще раз получить Кубок Украины.
– Насколько важно для команды второй год подряд получить трофей Кубка Украины?
– Для «Шахтера» очень важно всегда, каждый сезон получать Кубок Украины, чемпионство, если есть – Суперкубок Украины. Каждый трофей для нас очень важен, для наших болельщиков мы хотим радовать их победами. Поэтому это для нас очень важно.
Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.
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