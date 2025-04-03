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Кубок Украины
03 апреля 2025, 10:33 | Обновлено 03 апреля 2025, 10:34
328
1

Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера очень важно выиграть Кубок Украины»

Защитник «Шахтера» высказался об игре против «Александрии»

03 апреля 2025, 10:33 | Обновлено 03 апреля 2025, 10:34
328
1
Валерий БОНДАРЬ: «Для Шахтера очень важно выиграть Кубок Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины.

– Валерий, с победой! Как расцениваешь эту победу в четвертьфинале Кубка Украины над Александрией с точки зрения принципиальности?

– Принципиально было победить, потому что мы здесь долго не могли выиграть именно в чемпионате. Полагаю, это была принципиальная для нас игра и очень важная победа.

– Чего не хватило «Шахтеру», чтобы забить в основное время?

– Наверное, больше агрессии в третьей фазе, большее доминирование, к которому мы стремимся, и следует учитывать сопротивление соперника – это хорошая команда, которая дает каждому бой и играет с «Шахтером», с «Динамо» на равных.

– Думали перед игрой, что в ней будет дополнительное время?

– Ну, конечно, это Кубок Украины, и каждая ошибка стоит очень дорого, поэтому, наверное, боялись команды этого в основное время, 90–95 минут, но знали, что еще дополнительный. Понимали, что так возможно и готовились к этому тоже.

– Какие лично у тебя есть выводы после этого противостояния?

– Всех с победой поздравляю, а вывод один – мы идем дальше, в 1/2 финала. Это наша цель, наша задача, и мы будем делать все, чтобы еще раз получить Кубок Украины.

– Насколько важно для команды второй год подряд получить трофей Кубка Украины?

– Для «Шахтера» очень важно всегда, каждый сезон получать Кубок Украины, чемпионство, если есть – Суперкубок Украины. Каждый трофей для нас очень важен, для наших болельщиков мы хотим радовать их победами. Поэтому это для нас очень важно.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Микола Унгурян
в принципі все вірно, саме тому вони й грають щоб боротись за титули, .....але цього року це напевно єдиний ще доступний трофей для ШД (хоча і грати ще достатньо турів, але не віриться що ДК розгубить свою перевагу). Ну і в даному випадку це ще й путівка в Лігу Європи гарантована
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