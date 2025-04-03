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  4. Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2025, 05:18 |
19
0

Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье

03 апреля 2025, 05:18 |
19
0
Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

3 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/8 финала украинка сыграет против Чжен Ушуан (Китай, WTA 278). Поединок пройдет первым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Елены Приданкиной, либо против Тары Вюрт.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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