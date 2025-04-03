Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/8 финала украинка сыграет против Чжен Ушуан (Китай, WTA 278). Поединок пройдет первым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Елены Приданкиной, либо против Тары Вюрт.

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