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WTA
03 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:15
43
0

Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Анталье

Поединок состоится 3 апреля в 10:30 по Киеву

03 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:15
43
0
Анастасия Соболева – Чжен Ушуан. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Анталье
Коллаж Sport.ua

3 апреля в 1/8 финала турнира в турецкой Анталии, свою встречу проведут Анастасия Соболева (207) – Чжен Ушуан (278). Игра начнется в 10:30 по киевскому времени.

Анастасия Соболева

Молодая украинская теннисистка через три недели отпразднует свой 21 день рождения. Пока сложно назвать ее надеждой нашего тенниса или будущей звездой, она на пару лет младше той же Костюк, а занимает место только в третьей сотне.

В этом сезоне у Соболевой не было значимых успехов, свой лучший турнир она провела в Венгрии, где дошла до полуфинала, уступив там австрийке Краус. Спортсменка пробовала свои силы на Aus Open, но проиграла в первом же круге квалификации опытной швейцарке Виктории Голубич.

Украинка в этом сезоне провела 15 матчей, одержав всего 7 побед, при этом она лучше играет на грунте, одержав 5 побед в семи противостояниях. Этот турнир Соболева начала с уверенной победы над местной спортсменкой Чала Бююкакчай – 6:4, 6:0.

Чжен Ушуан

Китайская спортсменка в этом году успела провести 19 матчей, одержав в них 11 побед. Чжен в основном играет на турнирах невысокого уровня, причем даже не пробовала играть в квалификациях турниров WTA.

Лучшее выступление теннисистка выдала в Таиланде, где сумела дойти до финала, уступив там землячке Яо Синьсинь – 4:6, 0:6. Спортсменке 26 лет, перспективной ее точно не назвать, активно она играет третий год, но в третью сотню сумела подняться только в этом сезоне.

Китаянка начала турнир с волевой победы над пятой сеяной, полькой Майей Хвалинской, по ходу матча Чжен уступала 4:6, 1:4, отыграла один матчбол, и в итоге взяла второй сет на тай-брейке, а в третьей партии дожала деморализованную соперницу – 6:2.

Прогноз

Для рядового любителя тенниса, этот матч не будет сильно интересен, ведь встречаются две спортсменки с третьей сотни. Ранее теннисистки между собой никогда не играли.

На бумаге украинка считается небольшим фаворитом, хотя можно ожидать любого исхода. Поставлю на победу нашей теннисистки с форой -2 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Анастасия Соболева
03.04.2025 -
10:30
Чжен Ушуан
Фора Соболевой (-2) 1.71 Сделать ставку

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Анастасия Соболева прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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