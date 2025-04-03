Фонд Марты Костюк. Теннис станет неотъемлемой частью уроков физкультуры

Благотворительный фонд Марты Костюк и офис спорта Львовского городского совета совместно с департаментом образования и культуры ЛГС заключили трехсторонний договор о сотрудничестве с целью развития тенниса во Львове.

Основные направления сотрудничества включают:

внедрение специальной программы для школ, чтобы теннис стал частью уроков физкультуры;

обеспечение коммунальных школ адаптированным теннисным инвентарем, подходящим для различных помещений;

подготовку учителей физической культуры к проведению теннисных занятий даже при отсутствии теннисных кортов.

На данный момент проект находится на завершающем этапе формирования. В ближайшее время будут объявлены два конкурса: первый – для тренеров, которые будут обучать учителей физкультуры, второй – для школ, желающих интегрировать программу в учебный процесс.

В прошлом году фонд Марты Костюк подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере развития и популяризации тенниса с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством образования и науки, чтобы сделать теннис доступным для молодежи в школах. Фонд теннисистки также сотрудничает с Федерацией тенниса Украины и благотворительной организацией Ukraine Global Scholars.