Фонд Марты Костюк. Теннис станет неотъемлемой частью уроков физкультуры
Благотворительный фонд Марты Костюк внедряет теннисную программу для школ
Благотворительный фонд Марты Костюк и офис спорта Львовского городского совета совместно с департаментом образования и культуры ЛГС заключили трехсторонний договор о сотрудничестве с целью развития тенниса во Львове.
Основные направления сотрудничества включают:
- внедрение специальной программы для школ, чтобы теннис стал частью уроков физкультуры;
- обеспечение коммунальных школ адаптированным теннисным инвентарем, подходящим для различных помещений;
- подготовку учителей физической культуры к проведению теннисных занятий даже при отсутствии теннисных кортов.
На данный момент проект находится на завершающем этапе формирования. В ближайшее время будут объявлены два конкурса: первый – для тренеров, которые будут обучать учителей физкультуры, второй – для школ, желающих интегрировать программу в учебный процесс.
В прошлом году фонд Марты Костюк подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере развития и популяризации тенниса с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством образования и науки, чтобы сделать теннис доступным для молодежи в школах. Фонд теннисистки также сотрудничает с Федерацией тенниса Украины и благотворительной организацией Ukraine Global Scholars.
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