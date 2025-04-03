Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Украинец стал одним из худших игроков поединка с «Ипсвичем»
В среду, 2 апреля, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между «Борнмутом» и «Ипсвичем».
Команды встретились на стадионе «Виталити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 87 минут. Портал WhoScored оценил игру центрбека в 6.0 баллов из 10 возможных, что является второй худшей оценкой среди игроков стартового состава «Борнмута».
Лучшим игроком матча был признан защитник «Ипсвича» Даррен О'Ши, который получил оценку 7.9.
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