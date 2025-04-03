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  4. Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Англия
03 апреля 2025, 00:21 |
472
0

Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды

Украинец стал одним из худших игроков поединка с «Ипсвичем»

03 апреля 2025, 00:21 |
472
0
Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 2 апреля, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между «Борнмутом» и «Ипсвичем».

Команды встретились на стадионе «Виталити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 87 минут. Портал WhoScored оценил игру центрбека в 6.0 баллов из 10 возможных, что является второй худшей оценкой среди игроков стартового состава «Борнмута».

Лучшим игроком матча был признан защитник «Ипсвича» Даррен О'Ши, который получил оценку 7.9.

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Борнмут Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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