Италия02 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
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ВИДЕО. Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби
Нерадзурри уравняли ситуацию в середине второго тайма первого полуфинала
02 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
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2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.
«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.
На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).
ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин
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