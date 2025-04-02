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Италия
02 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
32
0

ВИДЕО. Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби

Нерадзурри уравняли ситуацию в середине второго тайма первого полуфинала

02 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:42
32
0
ВИДЕО. Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).

ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин

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Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Милан - Интер видео голов и обзор Хакан Чалханоглу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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