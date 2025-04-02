ВИДЕО. Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби

2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».

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Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).

ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин