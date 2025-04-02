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  4. ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота
Англия
02 апреля 2025, 23:25 |
159
0

ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота

На 57-й минуте счет в матче был открыт

02 апреля 2025, 23:25 |
159
0
ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

В среду, 2 апреля, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинский полузащитник Виталий Миколенко.

На 57-й минуте счет в матче был открыт хозяевами поля. Отличился португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас.

ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор Ливерпуль - Эвертон Диогу Жота
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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