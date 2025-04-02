В среду, 2 апреля, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинский полузащитник Виталий Миколенко.

На 57-й минуте счет в матче был открыт хозяевами поля. Отличился португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас.

ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота

