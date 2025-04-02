ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота
На 57-й минуте счет в матче был открыт
В среду, 2 апреля, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Эвертон».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
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В стартовом составе «ирисок» вышел украинский полузащитник Виталий Миколенко.
На 57-й минуте счет в матче был открыт хозяевами поля. Отличился португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас.
ВИДЕО. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном. Забил Диогу Жота
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