ВИДЕО. Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке

2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке.

ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин