Италия02 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
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ВИДЕО. Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке
Сразу после перерыва россонери забили гол в первом полуфинале
02 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
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2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.
«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.
На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке.
ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин
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