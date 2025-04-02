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Италия
02 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
36
0

ВИДЕО. Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке

Сразу после перерыва россонери забили гол в первом полуфинале

02 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
36
0
ВИДЕО. Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля в 22:00 проходит первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером в Кубке.

ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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