2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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На 27-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. После передачи Ламина Ямала отличился Ферран Торрес.

В первой игре команды расписали голевую ничью со счетом 4:4. По сумме двух встреч впереди сейчас сине-гранатовые.

В финале победителя противостояния уже ждет Реал Мадрид.

❗️ ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine