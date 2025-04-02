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Испания
02 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:51
352
0

ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико

Каталонцы забили в ворота матрасников на 27-й минуте

02 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:51
352
0
ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 27-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. После передачи Ламина Ямала отличился Ферран Торрес.

В первой игре команды расписали голевую ничью со счетом 4:4. По сумме двух встреч впереди сейчас сине-гранатовые.

В финале победителя противостояния уже ждет Реал Мадрид.

❗️ ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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