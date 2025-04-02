ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико
Каталонцы забили в ворота матрасников на 27-й минуте
2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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На 27-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. После передачи Ламина Ямала отличился Ферран Торрес.
В первой игре команды расписали голевую ничью со счетом 4:4. По сумме двух встреч впереди сейчас сине-гранатовые.
В финале победителя противостояния уже ждет Реал Мадрид.
❗️ ВИДЕО. Ферран Торрес вывел Барселону вперед в противостоянии с Атлетико
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