Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Лидером рейтинга стал бразилец Алиссон Беккер
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей планеты на данный момент.
Лидером списка стал звездный страж ворот английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер. За бразильцем разместился Тибо Куртуа из «Реала», а чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» получил бронзовую позицию.
На пятом месте разместился голкипер «Арсенала» Давид Рая, а Ян Облак из «Атлетико» – 5-й. Украинские вратари в рейтинге отсутствуют.
В десятку рейтинга также попали Диего Коста, Ян Зоммер, Эдерсон, Мануэль Нойер и Грегор Кобель.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-10 лучших голкиперов планеты от GiveMeSport
- Алиссон Беккер
- Тибо Куртуа
- Эмилиано Мартинес
- Давид Рая
- Ян Облак
- Диего Коста
- Ян Зоммер
- Эдерсон
- Мануэль Нойер
- Грегор Кобель
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