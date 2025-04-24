Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей планеты на данный момент.

Лидером списка стал звездный страж ворот английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер. За бразильцем разместился Тибо Куртуа из «Реала», а чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» получил бронзовую позицию.

На пятом месте разместился голкипер «Арсенала» Давид Рая, а Ян Облак из «Атлетико» – 5-й. Украинские вратари в рейтинге отсутствуют.

В десятку рейтинга также попали Диего Коста, Ян Зоммер, Эдерсон, Мануэль Нойер и Грегор Кобель.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 лучших голкиперов планеты от GiveMeSport