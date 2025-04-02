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Испания
02 апреля 2025, 21:37 | Обновлено 02 апреля 2025, 21:58
334
0

Атлетико – Барселона. Известны составы на суперматч Кубка Испании

Игра начнется в 22:30 по киевскому времени

02 апреля 2025, 21:37 | Обновлено 02 апреля 2025, 21:58
334
0
Атлетико – Барселона. Известны составы на суперматч Кубка Испании
Коллаж Sport.ua

В среду, 2 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде. Первый поединок между командами завершился вничью 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать игру будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Победитель противостояния в финале Кубка Испании сыграет против мадридского «Реала».

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Стартовые составы на суперматч Атлетико – Барселона:

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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