Атлетико – Барселона. Известны составы на суперматч Кубка Испании

В среду, 2 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде. Первый поединок между командами завершился вничью 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать игру будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Победитель противостояния в финале Кубка Испании сыграет против мадридского «Реала».

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Стартовые составы на суперматч Атлетико – Барселона: