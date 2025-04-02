Атлетико – Барселона. Известны составы на суперматч Кубка Испании
Игра начнется в 22:30 по киевскому времени
В среду, 2 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде. Первый поединок между командами завершился вничью 4:4.
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Обслуживать игру будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Победитель противостояния в финале Кубка Испании сыграет против мадридского «Реала».
Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
Стартовые составы на суперматч Атлетико – Барселона:
La alineación por parte del Club Atlético de Madrid. pic.twitter.com/JSY6cgZ4O1— Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2025
🚨 BARÇA XI 🚨#AtletiBarça pic.twitter.com/gjofwoNo4g— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 2, 2025
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