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  4. Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды
Аргентина
02 апреля 2025, 22:58 |
257
0

Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды

«Расинг» из Авельянеды удачно стартовал в Кубке Либертадорес

02 апреля 2025, 22:58 |
257
0
Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля в первом туре нового розыгрыша Кубка Либертадорес «Расинг» из Аргентины переиграл на выезде бразильскую «Форталезу» со счетом 3:0.

Благодаря этому «Расинг» достиг серии в 7 матчей подряд без поражений против бразильских команд.

Три из этих семи матчей принесли «Расингу» два трофея: Южноамериканский Кубок и Суперкубок Южной Америки.

«Расинг» выигрывал Кубок Либертадорес в 1967 году. Тогда аргентинская команда встретилась в финале с уругвайским «Насиональйом» (2:1).

Серия матчей

  • 4-1 против Атлетико Паранаэнсе (2024)
  • 2-2 против Коринтианса (2024)
  • 2-1 против Коринтианса (2024)
  • 3-1 против Крузейро (2024)
  • 2-0 против Ботафого (2025)
  • 2-0 против Ботафого (2025)
  • 3-0 против Форталезы (2025)

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Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда Форталеза статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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