Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды

2 апреля в первом туре нового розыгрыша Кубка Либертадорес «Расинг» из Аргентины переиграл на выезде бразильскую «Форталезу» со счетом 3:0.

Благодаря этому «Расинг» достиг серии в 7 матчей подряд без поражений против бразильских команд.

Три из этих семи матчей принесли «Расингу» два трофея: Южноамериканский Кубок и Суперкубок Южной Америки.

«Расинг» выигрывал Кубок Либертадорес в 1967 году. Тогда аргентинская команда встретилась в финале с уругвайским «Насиональйом» (2:1).

Серия матчей