Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды
«Расинг» из Авельянеды удачно стартовал в Кубке Либертадорес
2 апреля в первом туре нового розыгрыша Кубка Либертадорес «Расинг» из Аргентины переиграл на выезде бразильскую «Форталезу» со счетом 3:0.
Благодаря этому «Расинг» достиг серии в 7 матчей подряд без поражений против бразильских команд.
Три из этих семи матчей принесли «Расингу» два трофея: Южноамериканский Кубок и Суперкубок Южной Америки.
«Расинг» выигрывал Кубок Либертадорес в 1967 году. Тогда аргентинская команда встретилась в финале с уругвайским «Насиональйом» (2:1).
Серия матчей
- 4-1 против Атлетико Паранаэнсе (2024)
- 2-2 против Коринтианса (2024)
- 2-1 против Коринтианса (2024)
- 3-1 против Крузейро (2024)
- 2-0 против Ботафого (2025)
- 2-0 против Ботафого (2025)
- 3-0 против Форталезы (2025)
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