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Англия
02 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:12
263
0

Ярмолюк в основе? Озвучены стартовые составы на матч Ньюкасл – Брентфорд

Стартовый свисток раздастся в 21:45

02 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:12
263
0
Ярмолюк в основе? Озвучены стартовые составы на матч Ньюкасл – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

2 апреля в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги состоится поединок между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».

Противостояние пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

В стартовом составе «Брентфорда» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, для которого этот матч станет 27-м в текущем сезоне.

Планируется, что игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Ньюкасл» – «Брентфорд»

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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