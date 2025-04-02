Ярмолюк в основе? Озвучены стартовые составы на матч Ньюкасл – Брентфорд

2 апреля в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги состоится поединок между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».

Противостояние пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

В стартовом составе «Брентфорда» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, для которого этот матч станет 27-м в текущем сезоне.

Планируется, что игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Ньюкасл» – «Брентфорд»