Англия02 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:12
263
0
Ярмолюк в основе? Озвучены стартовые составы на матч Ньюкасл – Брентфорд
Стартовый свисток раздастся в 21:45
02 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:12
263
0
2 апреля в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги состоится поединок между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».
Противостояние пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
В стартовом составе «Брентфорда» выйдет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, для которого этот матч станет 27-м в текущем сезоне.
Планируется, что игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч «Ньюкасл» – «Брентфорд»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 апреля 2025, 12:27 0
Винисиус Жуниор может покинуть клуб, чтобы освободить место для Флориана Вирца
Футбол | 02 апреля 2025, 01:22 0
Украинский голкипер провел на поле весь матч
Футбол | 02.04.2025, 16:32
Футбол | 02.04.2025, 19:23
Бокс | 02.04.2025, 09:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2025, 08:30 2
02.04.2025, 01:11 61
02.04.2025, 14:29 1
02.04.2025, 07:20 2
01.04.2025, 18:55 9
01.04.2025, 00:30 7
01.04.2025, 09:28 8
01.04.2025, 00:11 3