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  4. Вернулся ли Миколенко после травмы? Составы на матч Ливерпуль – Эвертон
Англия
02 апреля 2025, 21:10 |
646
1

Вернулся ли Миколенко после травмы? Составы на матч Ливерпуль – Эвертон

Виталий заявлен в стартовом составе

02 апреля 2025, 21:10 |
646
1
Вернулся ли Миколенко после травмы? Составы на матч Ливерпуль – Эвертон
BBC. Ливерпуль - Эвертон

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинец Виталий Миколенко выйдет с первых минут. Миколенко восстановился от травмы, которую получил в матче Бельгия – Украина.

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Victor673256ua
Для Евертона дуже добре, що Миколенко. Бо в них зараз із захисниками біда
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