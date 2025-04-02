Вернулся ли Миколенко после травмы? Составы на матч Ливерпуль – Эвертон

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинец Виталий Миколенко выйдет с первых минут. Миколенко восстановился от травмы, которую получил в матче Бельгия – Украина.