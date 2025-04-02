ВИДЕО. Безумный гол Антони Эланга возглавил интересный рейтинг АПЛ
Шведский вингер «Ноттингема» установил рекордное достижение сезона в Англии
20-летний шведский игрок «Ноттингем Форест» Антони Эланга забил единственный и победный гол в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед».
Этот гол не только принес хозяевам три очка и позволил «Ноттингему» закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но и запомнился своей уникальностью.
Эланга, перед тем как нанести решающий удар, протянул мяч 54,10 метра к воротам «Манчестера», став автором самого «длинного» гола сезона в Премьер-лиге.
До этого матча рекорд принадлежал Патсону Даке из «Лестер Сити», который в игре против «Вест Хэм Юнайтед» протянул мяч 41,94 метра перед тем, как нанести точный удар.
«Ноттингем» в этом сезоне становится настоящей сенсацией Премьер-лиги, ведь команда борется за призовое место. Сейчас «лесники» занимают третью строчку с активом в 57 очков.
«Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Ноттингему» со счетом – 0:1.
Відео голів та огляд матчу
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