Вероника Подрез уступила первому номеру посева на турнире в Нанте

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 462) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира ITF W50 в Нанте, Франция.

Украинка в 1/8 финала в двух сетах уступила первому номеру посева Талие Гибсон (WTA 153) из Австралии. Вероника уже в дебюте матча сделала брейк на подаче соперницы, но в дальнейшем австралийка оказалась сильнее.

Теннисистки играли друг с другом впервые и провели на корте 1 час и 10 минут.

ITF W50 Нант. Хард. 1/8 финала

Вероника Подрез (Украина) – Талия Гибсон (Австралия) [1] – 4:6, 2:6

Днем ранее Вероника Подрез переиграла в 1/16 финала представительницу Косово – Арлинду Рушити.