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ITF
02 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:03
159
0

Вероника Подрез уступила первому номеру посева на турнире в Нанте

Украинская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал

02 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:03
159
0
Вероника Подрез уступила первому номеру посева на турнире в Нанте
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 462) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира ITF W50 в Нанте, Франция.

Украинка в 1/8 финала в двух сетах уступила первому номеру посева Талие Гибсон (WTA 153) из Австралии. Вероника уже в дебюте матча сделала брейк на подаче соперницы, но в дальнейшем австралийка оказалась сильнее.

Теннисистки играли друг с другом впервые и провели на корте 1 час и 10 минут.

ITF W50 Нант. Хард. 1/8 финала

Вероника Подрез (Украина) – Талия Гибсон (Австралия) [1] – 4:6, 2:6

Днем ранее Вероника Подрез переиграла в 1/16 финала представительницу Косово – Арлинду Рушити.

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ITF Нант Вероника Подрез Талия Гибсон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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