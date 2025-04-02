Вероника Подрез уступила первому номеру посева на турнире в Нанте
Украинская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 462) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира ITF W50 в Нанте, Франция.
Украинка в 1/8 финала в двух сетах уступила первому номеру посева Талие Гибсон (WTA 153) из Австралии. Вероника уже в дебюте матча сделала брейк на подаче соперницы, но в дальнейшем австралийка оказалась сильнее.
Теннисистки играли друг с другом впервые и провели на корте 1 час и 10 минут.
ITF W50 Нант. Хард. 1/8 финала
Вероника Подрез (Украина) – Талия Гибсон (Австралия) [1] – 4:6, 2:6
Днем ранее Вероника Подрез переиграла в 1/16 финала представительницу Косово – Арлинду Рушити.
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