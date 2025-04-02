Валерий БОНДАРЬ: «Вывод один – мы в полуфинале и хотим выиграть Кубок»

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал победу над Александрией со счетом 1:0 и выход в полуфинал Кубка Украины.

«Давно не могли победить Александрию на их поле, поэтому было принципиально выиграть. В основное время не хватило агрессии в атаке. Соперник на равных играет с Шахтером, с Динамо. Это Кубок, и обе команды опасались где-то допустить ошибку».

«Понимали, что может быть дополнительное время».

«Вывод один – мы в полуфинале Кубка Украины, и мы сделаем все, чтобы снова выиграть Кубок Украины. Для нас важен каждый трофей, хотим порадовать болельщиков», – сказал Бондарь.