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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Вывод один – мы в полуфинале и хотим выиграть Кубок»
Кубок Украины
02 апреля 2025, 19:39 |
535
1

Валерий БОНДАРЬ: «Вывод один – мы в полуфинале и хотим выиграть Кубок»

Шахтер сумел обыграть Александрию

02 апреля 2025, 19:39 |
535
1
Валерий БОНДАРЬ: «Вывод один – мы в полуфинале и хотим выиграть Кубок»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал победу над Александрией со счетом 1:0 и выход в полуфинал Кубка Украины.

«Давно не могли победить Александрию на их поле, поэтому было принципиально выиграть. В основное время не хватило агрессии в атаке. Соперник на равных играет с Шахтером, с Динамо. Это Кубок, и обе команды опасались где-то допустить ошибку».

«Понимали, что может быть дополнительное время».

«Вывод один – мы в полуфинале Кубка Украины, и мы сделаем все, чтобы снова выиграть Кубок Украины. Для нас важен каждый трофей, хотим порадовать болельщиков», – сказал Бондарь.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Валерий Бондарь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Singularis
Отличный матч от Валеры.
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