Валерий БОНДАРЬ: «Вывод один – мы в полуфинале и хотим выиграть Кубок»
Шахтер сумел обыграть Александрию
Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал победу над Александрией со счетом 1:0 и выход в полуфинал Кубка Украины.
«Давно не могли победить Александрию на их поле, поэтому было принципиально выиграть. В основное время не хватило агрессии в атаке. Соперник на равных играет с Шахтером, с Динамо. Это Кубок, и обе команды опасались где-то допустить ошибку».
«Понимали, что может быть дополнительное время».
«Вывод один – мы в полуфинале Кубка Украины, и мы сделаем все, чтобы снова выиграть Кубок Украины. Для нас важен каждый трофей, хотим порадовать болельщиков», – сказал Бондарь.
🎙 «Робитимемо все, щоб знову здобути Кубок України» 🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
🧡 Валерій Бондар – про переможний матч з «Олександрією» та вихід до півфіналу турніру 🇺🇦#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/LvyhuHRPy9
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