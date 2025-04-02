Восемь лет в одних трусах. Голкипер Манчестер Сити имеет странный ритуал

31-летний бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о предматчевом ритуале, которого придерживается уже восемь лет.

Об этом сообщает издание Football Focus.

Он признался, что надевает на каждую игру те же трусы, которые приобрел еще восемь лет назад, когда перешел в английский клуб.

Экс-голкипер сборной Ирландии Шей Гивен, который брал у него интервью, был шокирован и задумался над тем, в каком состоянии может быть это белье.

В этом сезоне Эдерсон провел за «Манчестер Сити» 30 матчей и пропустил 45 мячей.

Ранее Эрлинг Холанд показал, как проводит время на костылях.